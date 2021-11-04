غوارديولا يصف كريستيانو رونالدو بكلمتين قبل مواجهة السيتي ويونايتد

غوارديولا يصف كريستيانو رونالدو بكلمتين قبل مواجهة السيتي ويونايتد

إنجلترا – أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بكريستيانو رونالدو ووصفه بأنه “آلة تسجيل” في أول إشارة للاعب البرتغالي بعد قراره ازدراء عرض السيتي والعودة إلى يونايتد.

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “لم أشاهد مباراة يونايتد (ضد أتالانتا)”. سأقوم بتحليلها حتى أعرف نقاط القوة والضعف”.

وتابع: “رأيناه (يونايتد) الموسم الماضي، لديهم واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، رجل يمكن أن يكون آلة تسجيل”.

وكان رونالدو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ عودته إلى “أولد ترافورد” محرزا تسعة أهداف في 10 مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.

وأضاف غوارديولا: “الناس كانوا مستاءين لأنني صرحت اليوم بأن مباراة كلوب بروج في دوري الأبطال أهم من مواجهة مانشستر يونايتد”.

وختم: “والآن مباراة مانشستر يونايتد تبقى الأهم على الإطلاق، بعدما حققنا فوزا كبيرا على كلوب بروج بأداء رائع ومميز، قفز بنا لصدارة المجموعة”.

وانتزع سيتي صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان وأصبح بحاجة إلى نقطة واحدة لعبور دور المجموعات للمرة التاسعة على التوالي.

وستكون مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر هي مباراة كبيرة، حيث يزور الغريم الأزلي مانشستر سيتي ملعب أولد ترافورد السبت القادم.

وسيكون هذا أول دربي لمانشستر يلعب أمام جمهور منذ مارس 2020.

المصدر: Mirror