فيتنام – أكدت حكومة فيتنام في أول تعليق لها، أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفيتنامية، فام ثو هانغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: “أجرت وزارة الخارجية محادثات مع سفارة إيران في هانوي، كما أجرت السفارة الفيتنامية في إيران محادثات مع السلطات الإيرانية بغية التحقق من صحة المعلومات وتسوية الحادث لضمان الأمن والمعاملة الإنسانية للمواطنين الفيتناميين”.

وذكرت المتحدثة أن طاقم الناقلة المحتجزة مؤلف من 26 بحارا، وهم بصحة جيدة.

وأعلن الحرس الثوري أمس عن احتجازه ناقلة أجنبية (تبين لاحقا أنها السفينة Southys التي تبحر تحت علم فيتنام) في 24 أكتوبر الماضي، بدعوى استخدام الجيش الأمريكي لها في محاولته مصادرة شحنة ناقلة أخرى محملة بالنفط الإيراني في خليج عمان.

ووفقا للرواية الإيرانية، نفذ عناصر الحرس الثوري إنزالا جويا على متن الناقلة الأجنبية واقتادوها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، رغم محاولات القوات الأمريكية الحيلولة دون ذلك.

في المقابل، أكد مسؤولون أمريكيون احتجاز الحرس الثوري الناقلة الفيتنامية في خليج عمان، مشددين على أن دور القوات الأمريكية في الحادث اقتصر على المتابعة حصرا.

وكالات