الأردن – أدار طاقم تحكيم نسائي مباراة فريقي سحاب والبقعة أمس في ختام الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الأردني للرجال، في سابقة تاريخية في ملاعب كرة القدم الأردنية.

وساعد الحكم الدولي إسراء مبيضين في إدارة اللقاء كل من صابرين العبادي وإسلام العبادي وحنين مراد، إلى جانب الحكميين الإضافيين بكر هباهبة ومحمد الزامل.

وقام الاتحاد الأردني بمنح الطاقم النسائي، فرصة إدارة مباراة في دوري الرجال، لتأكيد ثقته واعتزازه بالحكمات الأردنيات.

وجاء قرار الموافقة على إدارة إسراء مبيضين لهذه المواجهة، على اعتبار أنها خارج الحسابات، حيث ضمن سحاب بقاءه رسميا في دوري الأضواء، أما البقعة كان أول الهابطين لمصاف أندية الدرجة الأولى.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة فريق سحاب بنتيجة 4-1، ليحافظ الفريق على المركز التاسع برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن شباب العقبة الذي يأتي ثامنا، فيما أنهى البقعة مشواره في المسابقة بالمركز الأخير وبرصيد نقطة يتيمة.

وكان فريق البقعة قد هبط رسميا قبل 3 جولات إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، ويعتبر أقل فريق يحصد نقاط في تاريخ البطولة.

ولم يحقق فريق البقعة أي فوز له في المسابقة، وحصل على النقطة الوحيدة بتعادله مع شباب الأردن 1-1 في الجولة 15 من المسابقة.

المصدر: الاتحاد الأردني لكرة القدم