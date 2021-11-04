سوريا – أوضح وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، للصحفيين اليوم، إن الاجتماع الدولي حول سوريا وفق صيغة أستانا، سيعقد في مدينة نور سلطان أواسط ديسمبر المقبل.

وأضاف تيلوبردي: “تلقينا طلبات بهذا الخصوص، من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المفاوضات المقبلة لعملية أستانا. ما زال العمل جاريا للاتفاق على مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في أواسط ديسمبر المقبل”.

وأشار الوزير إلى أنه، ستشارك في اللقاء الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، وكذلك الأطراف السورية، والمراقبون المدعوون.

وقال: “نحن الآن بصدد تحديد [مستوى المفاوضات]، وعادة يتم تمثيل الدول الضامنة على مستوى نواب الوزراء”.

عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى السادس عشر حول سوريا، في يومي 7 و 8 يوليو في نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة. وناقش المشاركون في المفاوضات، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وكذلك تم خلال تلك المفاوضات، بحث تدابير بناء الثقة بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.

المصدر: تاس