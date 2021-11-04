إنجلترا – حجز ليفربول الإنجليزي مبكرا تذكرة العبور إلى الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-0 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتقدم ليفربول منذ الدقيقة الـ13 عن طريق نجمه البرتغالي ديوغو جوتا، وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني بعدها بـ8 دقائق.

وفي الدقيقة الـ36 تلقى أتلتيكو ضربة قوية بطرد لاعبه البرازيلي فيليبي عقب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على ماني، ليكمل الفريق الإسباني المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز، حقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليحجز مقعده مبكرا في دور الـ16 من البطولة القارية.

وجدد “الريدز” فوزه على “الروخي بلانكوس”، حيث تغلب عليه في الجولة الماضية في عقر داره بنتيجة 3-2.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث متنازلا عن الوصافة لفريق بورتو البرتغالي (5 نقاط) الذي صعد إلى المركز الثاني بعد تعادله في وقت سابق اليوم 1-1 مع ميلان صاحب المركز الأخير بنقطة يتيمة.

المصدر: RT