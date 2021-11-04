نيويورك – أكد مجلس الأمن الدولي، في بيان له، إنه يدين الهجوم الإرهابي على مستشفى في كابل في 2 نوفمبر، ودعا إلى ملاحقة منظمي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

وأدان البيان، الذي صدر يوم أمس الأربعاء، الهجوم “بشدة”، وأشار إلى أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، يعتبر من أخطر التهديدات للسلام الدولي.

وشدد مجلس الأمن الدولي، على ضرورة محاسبة منفذي ومنظمي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي، وتحميلهم المسؤولية الكاملة.

ووفقا للبيان، “دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، جميع الدول، في إطار التزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي وقرارات المجلس، إلى التعاون النشط مع جميع الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة”.

يوم الثلاثاء الماضي، وقعت سلسلة انفجارات بالقرب من مبنى مستشفى في حي “وزير أكبر خان”، حيث توجد أيضا مقرات بعثات دبلوماسية أجنبية.

تضم المنشأة الطبية، التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، 400 سرير، وهي واحدة من أكبر المرافق الصحية في البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا ، وإصابة حوالي 40 آخرين.

وتقول بعض وسائل الإعلام الأفغانية، إن الهجوم تم على أيدي عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: تاس