ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء بتسجيل648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 162.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.6 بالمائة، من أصل 4753 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1571 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 303406 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى51090 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5171 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1567990 والمطعمين بالجرعة الثانية 466885