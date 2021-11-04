ليبيا – عبّر رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة عن رفض نقابة المخابز لما ورد في قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديد سعر 12 سلعة غذائية، بينها السعر الذي وضعته الوزارة لقنطار الدقيق للمخابز.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء، أوضح أن القيمة التعادلية لسعر رغيف الخبز وزن 100 غرام المعتمد من وزارة الاقتصاد هو 140 دينارًا للقنطار الواحد، مطالبًا الوزارة بتعديل القرار الذي وصفه بغير المدروس.

وفي سياق متصل ،قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري إن أصحاب المخابز وافقوا على تأجيل اعتصامهم الذي كان مقررا الجمعة المقبل، إلى حين الوصول لاتفاق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.

وأفاد بأن وزارة الاقتصاد لم تشرك نقابة الخبازين في موضوع تحديد أسعار الدقيق، مشيرا إلى أن التسعيرة الموضوعة من وزارة الاقتصاد وفق القرار الصادر أمس الأربعاء دليل على عدم درايتها بما يحدث في السوق الليبي، وفق قوله.

وأوضح أن سعر الدقيق الآن في بعض المطاحن يصل إلى 216 دينارا، في حين أن التكلفة العالمية للقمح تصل إلى 217 دينار تقريبا.

وفي السياق نفسه ،أشار أبوعزة إلى أن سعر قنطار الدقيق وفق مطاحن الدولة يقدر بـ 178 دينارا، بعد خضوعه لزيادة بـ 12 دينارا، وأن سعر الدقيق كان عند وضع التسعيرة السابقة للخبز، يتراوح بين 120 إلى 140، مؤكدا أن المخابز لا تطلب المستحيل بل تشكيل لجنة وتثبيت الأسعار، وفق تعبيره.