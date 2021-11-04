ليبيا – أكد مسؤول مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد عماد عاشور إنه في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار اتخذت وزارة الاقتصاد قرارًا بتسعير سلع أساسية تشمل الدقيق والزيت والدجاج والسكر والأرز والمكرونة والطماطم المعلب.

عاشور أوضح في تصريح لمنصة “فواصل” أن الأسعار الواردة في القرار ليست مرتفعة بالنظر إلى سعر الصرف = 4.48 دنانير للدولار، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع عالميًا والشحن والنقل جراء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة حاولت بهذا القرار الحدّ من إمكانية ارتفاع الأسعار ارتفاعًا جنونيًّا لو لم تكبحها، لافتًا إلى أن الجهاز البلدي أكد للوزارة أنه سيعمل لتنفيذ القرار، كما أن الوزارة ستتواصل مع التجار لتسهيل تنفيذه.

وبيّن أن الوزارة ترجو أن يغيّر المصرف المركزي سعر الصرف، لما له من انعكاس على سعر السلع في ظل غلاء أسعار الشحن والنقل والسلع وغير ذلك.

كما قال: إن الوزارة ستعلن قريبًا، بعد دراسات عديدة، تسعيرة للكشف والعمليات بالمصحات والمستشفيات الخاصة.

وأضاف: “لا تأثير لطلب الصين الأخير من مواطنيها تخزين السلع الأساسية، على ليبيا، البلاد اعتمدت مؤخرًا عقب كورونا في استيراد المواد الغذائية الأساسية على إيطاليا وتركيا وتونس، وقلّ اعتمادها على الصين في المجالات الغذائية”.