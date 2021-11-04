ليبيا- أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة سابقا ستيفاني ويليامز سعي كافة الأطراف الأجنبية لتحقيق مصالحها الخاصة في ليبيا.

ويليامز شددت في تصريح لمنصة “جنيف سولشينز” تابعته صحيفة المرصد على وجوب تركيز الأمم المتحدة على مصالح الشعب الليبي الراغب بتمكينه من الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

ونبهت ويليامز لأهمية وضع الأمم المتحدة مصالح الشعب الليبي فوق مصالح جميع الأطراف الأجنبية التي تسعى كل منها إلى تحقيق مصالحها الخاصة في ليبيا إلى جانب الطبقة الحاكمة التي تضم فاعلين سياسيين واقتصاديين وعسكريين لا هم لهم سوى مصالحهم.