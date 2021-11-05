لبنان – أصيبت الفنانة اللبنانية مايا دياب بتسمم حاد نقلت على إثره للمستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، الفنانة مايا دياب، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، ظهرت فيه، داخل غرفة، ويظهر عليها التعب والإرهاق الشديد، بسبب المرض.

وفي سياق آخر، طرحت الفنانة مايا دياب مؤخرا، أغنية الكعب العالي، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها.

يشار إلى أن أغنية الكعب العالي، من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وقدمت مايا دياب هذه الأغنية على اللهجة المصرية، وقدمت فيها بعض الاستعراضات.

المصدر: القاهرة 24