ليبيا – أعلنت البعثة الأممية اتفاق لجنة الـ10 العسكرية المشتركة على إنشاء آلية لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

بيان صحفي صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى اتفاق اللجنة مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان على إنشاء آلية للاتصال والتنسيق الفعال لإخراج هؤلاء بالشكل الذي يضع تصورًا للجان الاتصال والتنسيق مع دول الجوار.

وأضاف البيان: إن الغرض من هذه الآلية هو تنفيذ عملية الإخراج بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن ومتسلسل. مبينًا أن لجان الاتصال والتنسيق ستعمل على عقد الاجتماعات بين اللجنة وسلطات ليبيا وممثلي دول الجوار خلال عملية التنفيذ.