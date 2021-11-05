أفغانستان – بدأ برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مساعدات مالية للأسر الأفغانية الأكثر فقرا، بعد أن انهار اقتصاد الدولة إثر سيطرة حركة “طالبان”، مما أدى إلى زيادة الجوع والفقر، بحسب TOLO news.

وبمبادرة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ستحصل كل أسرة على 33 دولارا أمريكيا في الشهر، ويبلغ عدد الأسر التي ستحصل على هذه المساعدات الطارئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، أكثر من 4 آلاف عائلة.

وقال سامي الأوكوزي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في كابل: “سنوفر لكل أسرة 3500 أفغاني شهريا (33 دولار) ولمدة أربعة أشهر”، مشيرا إلى أن “هناك الكثير من الأفراد في البلاد ليس لديهم ما يأكلونه أو يرتدونه وليس لديهم ما يجعل منازلهم دافئة خلال فصل الشتاء القاسي”.

ومنذ أن سيطرت “طالبان” على أفغانستان في منتصف أغسطس، نزح ملايين الأفغان وفر كثيرون غيرهم من البلاد، مما أدى إلى أزمة إنسانية متزايدة. كان لتغيير الحكم تأثير كبير على القطاعات التجارية والاقتصادية في أفغانستان حيث ظلت معظم الشركات المحلية والمنظمات الدولية مغلقة مما أدى إلى البطالة والفقر.

المصدر: republic world