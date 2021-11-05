مصر – تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب ملعب القاهرة الدولي الذي يستضيف مواجهة الديربي المصري بين الغريمين الزمالك والأهلي في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وسيبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

– في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

– في خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح.

– في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما.

– في خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

فيما اختار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التشكيلة التالية:

– في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– في خط الدفاع: حمدي فتحي، أيمن أشرف وبدر بانون.

– في خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانغ وعلي معلول.

– في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

ويتقاسم الزمالك والأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب النقاط التسع.

المصدر: RT