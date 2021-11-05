روسيا – كشف الجيش الروسي عن أهم المواصفات لمروحية “ترميت” (النملة) المسيّرة الضاربة المزودة بخوارزميات ذات عناصر من الذكاء الاصطناعي.

وقال ناطق باسم شركة “ستريلا” المصنعة للمروحية إن شبكة الخلايا الاصطناعية تسمح للمروحية بتحقيق ما يسمى بـ”الصيد الحر”.

وأضاف رئيس مكتب “ستريلا” للتصاميم، بوريس ترونوف إن مشغّل المروحية المسيّرة يقوم بالتقاط هدف ثم يقدمه للمروحية لترافقه وتنفذ المروحية المهام الموكلة إليها بشكل مستقل وتقوم بتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المحملة في نظام قيادة الأسلحة.

مع ذلك فإن اتخاذ قرار نهائي خاص باستخدام الأسلحة يعود إلى مشغّل المروحية. وتستطيع المروحية بفضل تزويدها بصواريخ “إس – 8 إل” تدمير أهداف فردية وجماعية ثابتة ومتحركة.

يذكر أن صاروخ “إس – 8 إل” ينتمي إلى صنف الصواريخ الجوية الموجهة بالليزر ومخصص لإصابة المدرعات وبعض المنشآت الهندسية.

وتم الكشف عن مروحية “النملة” المسيرة لأول مرة في منتدى “الجيش – 2021″، وبلغ طولها 5 أمتار، وارتفاعها 2.3 متر. ويمكن أن ترابط المروحية خارج المطارات ويتم إطلاقها من مواقع غير مجهزة هندسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا