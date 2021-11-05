ليبيا – أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي إن الحالة الوبائية لكورونا تشهد حالة من الاستقرار الواضح بمعدل الإصابات.

الزناتي أوضح في تصريحات نقلتها عنه منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعتها صحيفة المرصد أن عدد الحالات الموجبة المسجلة عن طريق الفحوصات أو من خلال معدلات الإيواء داخل مراكز العزل تبين بشكل جلي هذه الحالة من الاستقرار.

وتابع الزناتي بالقول: “لاحظنا خلال المدة الماضية تسجيل زيادة طفيفة في عدد حالات الإيواء بمراكز العزل في المنطقة الشرقية، وهذه الحالات معظمها مستقرة، ولكنها بحاجة إلى الدخول لمراكز العزل، وخلال اليومين الأخيرين لاحظنا نقص في معدل حالات الدخول”.

وبين الزناتي أن عدد الحالات الموجودة في داخل مراكز العزل الـ13 في المنطقة الشرقية بلغ حتى يوم الأربعاء الماضي 72 حالة في قسم العناية و91 حالة في باقي الأقسام، فضلًا عن تواجد أكثر الحالات في داخل برج الأمل.

واختتم الزناتي بالقول: إن المنطقة الجنوبية تشهد حالة من الاستقرار في الوضع الوبائي منذ فترة شأنها شأن المنطقة الغربية وطرابلس الكبرى.