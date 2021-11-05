ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن عبد الحميد الدبيبة هو صنيعة جماعة الإخوان، وهي التي أتت به ودفعت الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي من أجل إيصاله إلى رئاسة الحكومة، وقد يمثل الحصان الذي سيراهن عليه الإخوان في انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.

العباني أشار في اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” بقوله: “ما بلغني أن هناك ما لا يقل عن 48 مرشحًا للانتخابات من بينهم 17 من مرشحي الجماعات الإسلامية والإخوان الذين يحاولون الابتعاد عن شخصيات جدلية”.

وأوضح أن هناك من الجماعات من ترى في الانتخابات هدمًا لمراكزها ومن بينها الإخوان المسلمون الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة، ويرون في عدم تحقيق نتائج في الانتخابات خسارة، لذلك يحاولون عرقلتها.

وأردف: “لكن الضغط الدولي الذي جاء أساسًا بعد مؤتمر دعم الاستقرار ألقى بظلاله على مواقف العديد من القوى المتصارعة على الأرض والتي تخشى العقوبات الدولية إذا تم تأجيل الانتخابات”.