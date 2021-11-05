ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة النواب الإثنين المقبل ستناقش ملاحظات المفوضية، وسيأخذ البرلمان بكل ملاحظاتها الفنية للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر.

العرفي أضاف في تصريح لمنصة”فواصل”: “لم نتلقَّ بعد أي دعوة بشأن جلسة استثنائية لليوم الخميس”.

وأشار إلى أن البرلمان أقرّ قانوني الانتخابات وفق لجنة فبراير 2014، والتغيير في مادة العزل السياسي وما يقابلها فقط، وليس كما صدر عن رئيس مجلس الدولة خالد المشري بأن القوانين كانت بإملاءات خارجية.

وتابع: “لم نحدد بعد موعدًا للاجتماع مع مجلس الدولة الرافض لأي مخرجات من كل الأطراف حول قوانين انتخاب الرئيس والبرلمان”.