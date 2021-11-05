ليبيا – قال عضو البرلمان عيسى العريبي إنه ليس من حق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن يطالب بتعديلات في قوانين الانتخابات وصفها بالسياسية أو التشريعية.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر ، أوضح أن مجلس النواب أحال كل التعديلات الفنية إلى مفوضية الانتخابات، وليس لديه أي تعديلات جديدة، داعيًا إياها إلى فتح باب الترشح تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم البرلمانية.

وفي رده على مطالبة البعثة الأممية بإجراء تعديلات على أحقية الترشح للانتخابات، قال العريبي: إنه لا علاقة للبعثة بالأمور التشريعية، موضحًا أن قوانين الانتخابات تسمح للجميع بالترشح باستثناء من يزاول عمله من متقلدي المناصب السيادية.