ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية مع مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريسدون زينيغا، حيث ناقش الجانبان عددًا من المواضيع المتعلقة بالتطورات الأخيرة، وأبرزها الاستعداد للانتخابات.

العقوري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أن البرلمان قام بالاستحقاق المناط به واعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن المجلس يحرص على إقامة الانتخابات في موعدها، وأيضًا يحرص على نجاحها وعدم وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها، وأن المجلس غير متمسك بالبقاء في السلطة.

كما استعرض العقوري الجوانب الأخرى الهامة لإنجاح الانتخابات، موضحًا أن الأزمة أمنية وليست سياسية، وأن نجاح الانتخابات يتطلب الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف وهي تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة، بالإضافة إلى حل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية، مؤكدًا على أنه بدون حلحلة تلك الموضوعات فالأمر سيكون تدوير للمسألة دون حلول ناجعة للأزمة.

وأبدى رئيس لجنة الخارجية ملاحظاته حول قضية انتخاب الرئيس استنادًا على اعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة، مشددًا على أهمية قبول نتائج الانتخابات وبدون ضمان ذلك فقد تدخل البلاد في نزاع خطير، مؤكدًا على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان للبلاد وضمان لوحدتها واستقرارها، وسيكون لها تأثير ايجابي كبير على نجاح الانتخابات.

بدوره، أبدى زينيغا ملاحظاته حول الموضوع كما قدم إحاطة موجزة حول أهم أعمال البعثة.

وناقش الجانبان أيضًا العمل على ملف توحيد المؤسسات والمصالحة والجوانب الأخرى المتعلقة باستقرار ليبيا، وأبرزها خروج القوات الأجنبية، حيث أبدى رئيس لجنة الخارجية قلقه لعدم سير عملية توحيد المؤسسات بشكل جيد، مما نتج عنه إشكاليات في الحكومة.

وفي الختام اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر والاستفادة من خبرات البعثة، وأكد العقوري حرص مجلس النواب على إنجاح عمل البعثة.