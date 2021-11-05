ليبيا – قال رئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعة للقيادة العامة الفريق امراجع العمامي إنهم سيجتمعون بممثلين عن روسيا وتركيا بشكل منفصل، للنظر في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

العمامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الخميس، أوضح أن الاجتماع سيكون في مصر شهر نوفمبر الجاري عقب مؤتمر باريس المزمع عقده الأسبوع القادم، وسيكون مشابهًا لاجتماعهم مع ممثلي دول الجوار وفق تعبيره.

وأشار العمامي، إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يتم تحت مراقبة دولية بسبب وجود معارضين لخروجهم.