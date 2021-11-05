ليبيا – قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي الرائد يوسف القيلوشي إنه لم يصل إلى الآن الإخطار الرسمي حول تحديد أسعار ثابتة لبعض السلع التموينية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة.

القيلوشي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أنه فور وصول الإخطار سيقوم جهاز الحرس البلدي بإصدار تعميم رسمي على كل فروع الحرس البلدي للانطلاق ومراقبة كل المحال والأسواق الغذائية.

وأكد القيلوشي أن غير الملتزمين بالأسعار المحددة؛ ستتخذ حيالهم الإجراءات المناسبة ويحالون للجهات ذات الاختصاص.

القيلوشي اختتم تصريحه بالقول: “إذا وجد مواطن مكانًا غير ملتزم بالأسعار فعليه التوجه فورًا لأقرب مركز حرس بلدي وإبلاغهم، وعلى الفور ستخرج دورية لعين المكان لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.