ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أمس الخميس عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لا سيما النقص الحاد في المحروقات، وغاز الطهي، والمعاناة التي يتكبدها المواطنين بارتفاع أسعارها في السوق الموازية.

عمداء البلديات طالبوا الكوني بحسب مكتب إعلام المجلس الرئاسي التدخل لحلحلة المشاكل التي تعانيها مدن الجنوب من تردي الخدمات في جميع المجالات، والتي تزداد تفاقمًا لعدم وجود حلول جذرية.

بدوره، رحب النائب بالعمداء، وأثنى على جهودهم المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين، وتكبدهم مشاق السفر للمطالبة بحقوقهم، مؤكدًا سعيه لتذليل كل الصعوبات التي تواجهها البلديات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.