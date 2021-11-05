ليبيا – تباحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية بشأن قضية استمرار إقفال مطار المدينة.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” وتابعته صحيفة المرصد، فإن فتح المطار بشكل عاجل وسريع يأتي لما له من أهمية، وتقديرا للظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية لمواطني البطنان بشكل خاص وبرقة بشكل عام ،وتفاديًا لتفاقم الأوضاع جراء الإقفال.

وأبدى بو الخطابية دعمه وتضامنه مع تصريحات مدير مطار طبرق سعد جاب الله بشأن إيقاف كافة الرحلات الرسمية والاستثنائية إذا لم يتم فتح المطار لرحلات الأحد، القادم ليتم الإقفال على جميع رحلات المسؤولين والرحلات الرسمية.

وشدد جاب الله على عدم تزويد الرحلات بالوقود حتى يتم فتح المطار أمام رحلات الأسبوع القادم المجدولة لدى مصلحة الطيران المدني.