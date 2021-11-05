الأردن – توج فريق الرمثا بطلا للدوري الأردني لكرة القدم موسم 2020 -2021 بعد تعادله مع الجزيرة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمان الدولي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتقدم الجزيرة في النتيجة عن طريق حمزة الصيفي في الدقيقة الـ55، وعادل للرمثا محمد أبو زريق “شرارة” من علامة الجزاء بعدها بخمس دقائق.

وبهذا التعادل، رفع فريق الرمثا رصيده إلى 47 نقطة ليحسم لقب الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات الذي حقق فوزا عريضا على شباب العقبة بخماسية نظيفة لم تكن كافية لمنع الرمثا من التتويج باللقب الذي طال انتظاره 39 عاما.

ورفع فريق الرمثا كأس الدوري للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1981 و1982.

المصدر: RT