ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الهدف من اجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر هو الهدف الرئيس للملتقى ومن حضره أيضًا، بدليل كلمات المتحدثين، من نواب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي والكوني، ووصولًا إلى الأحزاب وشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني الذين تطرقوا جميعهم لتاريخ 24 ديسمبر ورمزيته.

بن شرادة اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء أن المهم هو ما بعد يوم 24 ديسمبر وقبول النتائج، خاصة بعد التجارب السابقة.

وتابع: “نحن نعاني من عدم القبول والثقة وهذا ليس بالجديد ومنذ توقيع الصخيرات مرورًا بجنيف وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الآن الكل يريد 24 ديسمبر والمواطن سيذهب ليدلي بصوته ويرجع لبيته، لا أحد اليوم تطرق للقوانين؛ لأنها القاعدة الصلبة التي ممكن أن تحاجج به، الخاسر ربما يكون أكثر واحد كان ينادي بالـ 24، ولكن عندما يخسر يبدأ بالبحث عن ضالته في هذه التشريعات التي وضعت عليها استحقاق يوم 24 ديسمبر، أن تكون تشريعات صحيحة ووضع قاعدة صحيحة لا يشوبها شوائب ولا يجد ضالته من يريد عدم القبول بالنتائج، إذا استمر الوضع كما هو عليه بهذه القوانين والقاعدة العرجاء، سيجد ضالته من يخسر في الانتخابات ولن يقبل”.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية منقسمة وصناديق مدينة بنغازي لا تستطيع وزارة الداخلية تأمينها، مطالبًا مجلس النواب بضرورة مراجعة نفسه.

كما أضاف: “الطعن ليس من اختصاص مجلس النواب أن يقبل به أو لا بل وجه لجهة قضائية، السلطة الثالثة مستقلة، ومن قدم الطعن نشطاء ووزراء وسيكون عرضة للطعون، مشكلتنا في الاعتراف بالنصوص وتطبيقها، وهذا تأصل فينا من 2014. أعطي وقائع ما دام أن القانون أعرج بالنسبة لبقائنا ومن عدمه في مجلس الدولة، من سنتين نطالب الانتخاب والدستور وطرحنا أن يديروا قاعدة دستورية وآخر اقتراح لمجلس الدولة كان الانتخابات البرلمانية، ورأينا الآن المواطنين والمتحدثين في الشارع يقولون المشكلة في المجلسين لم يتفقوا”.

وأوضح أن “مجلس الدولة طرح السير نحو قانون انتخاب البرلمان يوم 24 ديسمبر، وعلى الأقل حولنا نص المشكلة، الأجسام المتصارعة تنتهي يوم 24 وهذه المبادرة لم نسمع من الصحفيين والإعلام أنهم تناولوها، رغم أنها كانت في الإعلام أننا نرحب بالانتخابات يوم 24 وإنهاء جميع الأجسام المتصارعة، ولكن قانون انتخاب الرئيس معيب ويدخلنا في دوامة”.

بن شرادة شدد على أن هناك خلافًا دوليًا على ليبيا وهذا الخلاف الكل يتحجج بأن الطرف الذي معه لديه شرعية، منوهًا إلى أن نجاح مؤتمر برلين في حيادة ألمانيا عن الصراع الليبي، لكن فرنسا متورطة في الصراع الليبي.

وأردف: “الاتفاق مع حكومة الوفاق مع تركيا كانت محل طعن من قبل البرلمان والدول الداعمة له تراه أنه شرعي، تلتقي مصالحهم في انهاء هذا الخلاف على الشرعية والوصول لانتخابات مهما كانت القوانين عرجاء. المعلومة التي لدي هناك حضور من البيت الأبيض وهذه أول مرة يشارك البيت الأبيض في مؤتمر في ليبيا من عشر سنوات. إذا شاركت أمريكا بهذا معناه أنها تريد ورقة لإخراج الروس، هي لا يهمها الملف الليبي ولكن من قربها هو وجود الروس في ليبيا. حضورها يعطي قوة ودفعًا للانتخابات أن تحدث بموعدها وما بعد هذا التاريخ يأخذ الأمريكان الورقة من الرئيس المنتخب، ويذهبون بها لأروقة الأمم المتحدة لتخرج الروس”.