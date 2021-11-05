ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالرئيس الأوغندي “يوري موسيفيني” في القصر الرئاسي في مدينة عنتيبي الأوغندية.

“موسيفيني” كتب في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد: “ارتأيت أن لليبيا أصحابها الذين يجب أن يحصلوا على فرصة لارتكاب أخطائهم من خلال الانتخابات بدلًا من فرض أخطاء الأجانب عليهم”.

وتابع “موسيفيني”: “يجب على القادة الليبيين قضاء المزيد من الوقت في كسب الشعب الليبي، فالانتخابات تكون نزيهة واستراتيجية في حال شجعت الناس على صنع السلام بدلًا من الحرب”، مبينًا في ذات الوقت أهمية مشاركة جميع من دون شروط.

وأضاف “موسيفيني”: “إن دفع الأجانب لخوض حروبنا هو نهب لإفريقيا وتنظيم الانتخابات ليس أمرًا صعبًا ولقد أُفسدت ليبيا من قبل الغرباء الذين استغلوا الليبيين الذين لم يكونوا مهيئين أيديولوجيا بشكل جيد”.