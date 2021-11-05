سبارتاك موسكو يتعادل مع ليستر سيتي في الدوري الأوروبي

سبارتاك موسكو يتعادل مع ليستر سيتي في الدوري الأوروبي

إنجلترا – ساد التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المباراة التي جمعت سبارتاك موسكو الروسي ومضيفه ليستر سيتي الإنجليزي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح فريق العاصمة الروسية باب التسجيل عن طريق نجمه النيجيري فيكتور موسيس في الدقيقة الـ51، وعادل أصحاب الأرض بعدها بسبع دقائق عن طريق الغاني دانييل أمارتي.

وأنقذ حارس سبارتاك ألكسندر سيليخوف فريقه من هدف محقق عندما تصدى لركلة جزاء نفذها هداف ليستر جيمي فاردي في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع سبارتاك رصيده إلى 4 نقاط وبقي في قاع ترتيب فرق المجموعة الثالثة، ورفع ليستر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة، حقق نابولي الإيطالي فوزا عريضا على ليغيا وارسو البولندي بنتيجة 4-1، ليصعد إلى صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد الفريق البولندي عند 6 نقاط وتراجع إلى مركز الوصافة.

المصدر: RT