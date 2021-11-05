ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا على أن الخلاف السياسي وعدم التوافق أتعب المواطن الليبي، ومن خلاله لا يمكن الوصول لحل الأزمة السياسية.

كرموس أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ذلك لا يعني التوافق من خلال قوانين معيبة لن تصل بالبلاد للاستقرار، معتبرًا أن الانتخابات وسيلة وليست غاية، والكثير من يضع اللوم على عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة أنه عائق للانتخابات ويتناسى انفراد مجلس النواب بهذه القوانين بل شخص رئيس مجلس النواب، بحسب قوله.

وأضاف: “التعديلات الأخيرة على القانون رقم 1 لم تعرض على مجلس النواب ولم تعقد جلسة أصلًا، بالتالي نحن أمام من يفرض هذه الانتخابات عن طريق قوانين معيبة وتكرس الشخصنة وإصدار القوانين لأشخاص معينة ليشاركوا في الانتخابات وإقصاء آخرين من خلال المادة 12، وكذلك من المفترض أن نصل مرحلة ديمقراطية من خلال مشاركة الأحزاب، للأسف قانون الانتخابات أنهى الأمر بجعل الانتخابات للأفراد فقط تكرار مأساة مجلس النواب، والكثير ممن يدعون للانتخابات لا يرون الصورة، بل يجدون أنها وسيلة للتخلص من الأجسام الموجودة حاليًا”.

كما شدد على أن الأجسام أصبحت عائقًا أمام تطلعات الشعب الليبي؛ لكن هذا الأمر لا يعني المخاطرة والانتحار بالدخول في مرحلة تصل بليبيا لمراحل انتقالية أخرى، مضيفًا: “عندما يقر في المادة 23 أن مجلس النواب من يحدد موعد الانتخابات البرلمانية بعد شهر من انتخاب الرئيس هذا يعني أن البرلمان لن يجتمع ولن يقرر عقيلة صالح موعد الانتخابات البرلمانية، ما يترتب على ذلك إخراج مجلس الدولة والذي هو طرف الآن وهو يمثل المنطقة الغربية في أي حوار سياسي والإبقاء على مجلس النواب فقط مع رئيس، وهذا الرئيس يتحكم فيه من خلال قانون انتخابات وهذا غير مقبول دستوريًا”.

ونوّه إلى أن اختصاصات الرئيس تحدد وفق القاعدة الدستورية المتفق عليها، بالتالي الرئيس إذا لم يكن وفق هواء مجلس النواب يمكن عرقلته وعرقلة اختصاصاته، ومن الناحية القانونية الصرفة غير مقبولة وتتعارض مع الدستور، ولا يوجد قانون بالعالم في هذا الشكل؛ أما من الناحية الواقعية إذا ما أصريت على الانتخابات لن يتم الوصول لانتخابات نزيهة تصل للاستقرار نتيجة هذه القوانين المعيبة، معتقدًا أن السعي الأعلى وراء الانتخابات هو السعي نحو المستقبل المجهول.

وأوضح أن كلمة تنازل لا تعني تنازلًا وإقصاء كاملًا وتجاهلًا لمجلس الدولة، معبرًا عن تمنياته حينها من مجلس النواب التواصل مع مجلس للدولة واختطف بعض حقوقه وفقًا لحديثه.

وبيّن أن البعثة هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا، وعندما عقد ملتقى الحوار والـ 75 كان برعاية البعثة الأممية؛ حيث ضغطت من أجل بند السلطة التنفيذية وعندما امتنع مجلس النواب في مسار السلطة التنفيذية ضغطت البعثة لانهاء المسار، وإلا سيعاد للـ 75 وتقرر منح الثقة للحكومة وهذا المسار لم تفعله البعثة في المسار الدستوري، بل كان من المفترض أن تمارس الضغط على مجلسي النواب والدولة وتقول إذا لم تنهوا هذا المسار سيتم إحالته للـ 75.

كرموس قال في الختام: “سمعنا تصريحات أن طيفًا كبيرًا من الليبيين يرفضون الدستور، الحجر على الشعب الليبي وعدم تمكينه في إبداء رأيهم في الدستور ساهمت البعثة في ذلك. إذا كانت قوانين فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وانتخاب الرئيس ومجلس النواب بالفعل كانت ملائمة ومتوافقة مع الواقع ولا يوجد بها إقصاء، كنا نحن في مجلس الدولة رغم عدم التشاور معنا كنا سنوافق على القوانين وسنمررها من أجل مصلحة ليبيا وإنهاء المرحلة، ولنا في ذلك سوابق منها اختيار النائب العام”.