القدس – أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، سيفتتح مكتبا للتجارة والابتكار في القدس خلال زيارة لإسرائيل تستغرق ثلاثة أيام الأسبوع المقبل.

وسيترأس الرئيس الكولومبي وفدا من 95 شخصا يضم وزراء الدفاع والصحة والزراعة والتجارة وحماية البيئة والنقل، وسينضم إلى الوفد مسؤولون كولومبيون ورجال أعمال وممثلون عن الجالية اليهودية.

ومن المقرر أن يهبط دوكي يوم الأحد المقبل في تل أبيب، حيث سيقضي اليوم في زيارة لمدينة القدس القديمة قبل المشاركة في حدث اقتصادي، وسيلتقي في اليوم التالي بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، ويفتتح المكتب يوم الثلاثاء.

وقال سفير إسرائيل في بوغوتا، كريستيان كانتور: “نحن في مرحلة فريدة جدا في العلاقات الإسرائيلية الكولومبية”، مضيفا: “كولومبيا هي مذيع دبلوماسي مهم جدا لإسرائيل في أمريكا اللاتينية ودوكي صديق جيد جدا لإسرائيل وللشعب اليهودي”.

ولدى إسرائيل وكولومبيا اتفاقية تجارة حرة، وهي الأولى لكولومبيا مع أي دولة في الشرق الأوسط، إذ يسمح بدخول 97 في المئة من البضائع الكولومبية إلى السوق الإسرائيلية دون رسوم جمركية.

المصدر: i24news