هولندا – ألغت المحكمة العليا في هولندا قرارا يقضي بدفع روسيا أكثر من 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة “يوكوس”، وجاء ذلك بحسب قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة.

وقررت المحكمة العليا في هولندا إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في أمستردام، للنظر فيها مجددا.

وكانت محكمة الاستئناف في هولندا قد أيدت في شهر فبراير 2020 حكما قضى بأن تدفع روسيا تعويضات بقيمة 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة “يوكوس”.

لكن المحكمة العليا في هولندا ألغت اليوم القرار النهائي لمحكمة الاستئناف وقرار هيئة التحكيم في لاهاي للعام 2014، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف في أمستردام.

وتستمر معركة قضية “يوكوس” القضائية منذ سنوات، بدأت عندما قضت هيئة التحكيم في لاهاي بأن الحكومة الروسية “استولت على “يوكوس” في 2003 من خلال الإيقاع بالشركة عبر المطالبات الضريبية الضخمة”، وقضت بأن تدفع روسيا تعويضا للمساهمين السابقين في “يوكوس” بقيمة 50 مليار دولار.

وكانت السلطات الروسية قد بدأت في 2003 تحقيقا بشأن انتهاكات “يوكوس”، التي ارتكبت جرائم ضريبية في روسيا، وفي 2006 تم بيع أصول الشركة في مزاد علني كجزء من عملية التصفية.

المصدر: نوفوستي