ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 168.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.6 بالمئة، من أصل 4406 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1397 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 304803 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى50277 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5186 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1573467، والمطعمين بالجرعة الثانية 477524.