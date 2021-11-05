ليبيا – عقد مركز المعلومات والتوثيق ومكتب البحث الجنائي بوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا حول إطلاق خدمة البلاغ الإلكتروني.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى إن المركز والمكتب تباحثا بشأن ربط هذه الخدمة بعد إطلاقها بغرف العمليات بمكونات وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة المكونات.

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد عرض مجموعة من التطبيقات المصممة من قبل فريق عمل مهندسي مركز المعلومات والتوثيق، وسبل تفعيل هذه التطبيقات على أرض الواقع، والاستفادة منها في رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات المناطة بالبحث الجنائي.