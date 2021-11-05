مصر – ضبطت الأجهزة الرقابية في مصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها وتبيعها للمواطنين، في محافظة الإسماعيلية.

ووردت معلومات إلى مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أكدتها التحريات بوجود مزرعة تعمل على ذبح الحمير وفرم لحمها.

وإثر مداهمة المكان، كشفت المعاينة المبدئية للمكان أنه مجهز لرفع الحمير المذبوحة، كما يحتوي على ثلاجات لحفظ اللحوم، بالإضافة إلى وجود غرفه بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفة أخرى فيها حمير حية معدة للذبح.

وضبطت حملة المداهمة ما يقرب من واحد طن من لحوم الحمير، وأحشائها.

وتعد هذة اللحوم مخالفة للقرار الوزاري بحظر ذبح الحمير، وحصر الذبح فقط للأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير في المجازر الحكومية المرخصه لذلك.

المصدر: اليوم السابع