ليبيا – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأربعاء عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب واستلامها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

وليد سيالة رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية صرح قائلًا: تم بحمد الله الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 2.800.000 (مليونين وثمانمائة ألف) بطاقة ناخب على مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن، في عملية لوجستية ضخمة، واصل فيها العاملون بإدارة الدعم اللوجستي الليل بالنهار من أجل وصول البطاقات والمواد الطباعية والتوعية المرفقة بها للمكاتب المختصة.

وأوضح سيالة أن هذه الجهود المكثفة ساهمت كثيرًا في نجاح العملية وتحقيق أهدافها بالتعاون مع شركة بريد ليبيا التي بادرت مشكوره بعملية نقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني الداعم للعملية الانتخابية.

وأضاف سيالة: “نستعد خلال الأيام القادم الاستلام للمواد الحساسة الخاصة بالانتخابات، وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده”.