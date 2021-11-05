ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية البريقة احتياطيًا على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس مبالغ مالية.

المستشار النائب العام وفي بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشار إلى إطلاعه على أوراق البلاغ المرفوع إليه في مواجهة عميد بلدية البريقة ووجه تعليماته التي طلب من خلالها نظر وتحقيق ظروف وملابسات ارتكاب المعني لوقائع اختلاس المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته؛ وتصرفه في مبلغ مالي قدره مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له؛ وانتحاله لنفسه اسمًا مزورًا عند إدارته لحساب بلدية البريقة طرف مصرف الصحارى”

وأكد أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام باشر بإجراءات التحقيق إزاء الوقائع المنسوبة إلى المتهم، بما في ذلك مناقشته في الأدلة القائمة قبله وسماع دفاعه بشأنها ولرجحان أدلة الإدانة قبله.