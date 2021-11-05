مصر – نظمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جلسة تصوير بعد حفلها الذي أقيم مساء الخميس في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر “القمة”، بالصالة المغطاة بالقاهرة.

وظهرت نانسي عبر “إنستغرام” في كامل أناقتها مرتدية فستانا ذهبيا، وعلقت: “بلدي يذهب إليكم جميعا! شكرا يا القاهرة لمشاركتي معكم أجمل اللحظات”.

وحرصت نانسي على تحية الجمهور قائلة: “أنا اشتاقتلكم مع إني مش من زمان كنت عندكم لكني ديما باشتاقلكم، وأنا كنت النهاردة الصبح لما وصلت كتبت تويته بقول فيها صباح الدنيا الحلوة من أم الدنيا مصر، ودلوقتي مساء الدنيا الحلوة من أم الدنيا مصر ووجهت الشكر للقائمين علي كلاي ماكس والتنظيم الرائع لياسر الحريري”.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها مرتدية فستانا ذهبيا واستكملت وصلتها الغنائية بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها “مين ده اللي نسيك”، “سلامات” وغيرها.

المصدر: وكالات