ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة إن قطار التنمية والتطوير الذي انطلق منذ تولي عبد الشفيع الجويفي زمام رئاسة وزارة الرياضة بالحكومة مستمر ولم يتوقف، من حيث إنشاء وتطوير المؤسسات الرياضية في مختلف المدن والمناطق الليبية، حيث حرص وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي على توزيع الميزانية التي خصصت للوزارة توزيع عادل على الأقاليم الثلاثة، سواء في الشرق والغرب والجنوب من حيث المشاريع الرياضية.

الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة وفي تصريح خص به صحيفة المرصد قال: إن وزير الرياضة يولى اهتمام كبير لمشاريع المنطقة الجنوبية في ظل ما تعانيه من تدهور كلي لبنيتها التحتية الرياضية، حيث بلغت مشاريع الوزارة في الجنوب نحو 16 مشروعًا، موزعة على مختلف المدن والمناطق في الجنوب.

وأشار إلى أن الوزارة أكملت تنفيذ خمسة مشاريع حيث تم تنفيذ البنية التحتية والتعشيب للملعب البلدي ونادي القرضابية في سبها، وتنفيذ البنية التحتية والتعشيب لنادي الوفاء بأوباري ونادي أسامة بالغريفة، وكذلك نادي فارس بالقرقرة، كل هذه الملاعب تم الانتهاء منها كليًا وتم تسليمها رسميا للأندية والان تمارس النشاط الرياضي فيها.

وأضاف أن عجلة التطوير مستمرة حيث هناك 11 مشروعًا تم التعاقد فيها وجاري العمل عليها، وتشمل هذه المشاريع تشييد البنية التحتية والتعشيب لملاعب المهدية والشرارة والهلال بسبها، وتنفيذ البنية التحتية وتعشيب ملعب نادي الجيل الصاعد بتراغن، والتحدي بمرزق، وكذلك ملعب الساحة الشعبية ببراك الشاطئ، بالإضافة إلى صيانة وتطوير مرافق الساحة الشعبية ببراك الشاطىء وتنفيذ البنية التحتية وتعشيب نادي الرحيق بالقرضة، والأمل بالقعيرات، والوادي الأخضر ببنت بية.

وأكد الناطق أن مشاريع الوزارة لم تقتصر على إنشاء الملاعب الرياضية فقط ثمة مشروعان غير كرويان، وهما إنشاء مضمار ألعاب القوى بالملعب البلدي سبها، بالإضافة إلى إنشاء صالة ألعاب جماعية في بلدية سبها.

وقال الناطق: إن قطار التنمية والتطوير مستمر في هذه المشاريع رغم وجود بعض العوائق التي ستتجاوزها الوزارة في سبيل النهوض بالقطاع الرياضي في الجنوب وليبيا.