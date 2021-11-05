السودان – أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” بأن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البركان تعهد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ”الحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي” في بلده.

وأكدت “سونا” أن البرهان، في اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن أمس، بحث معه آخر مستجدات الوضع في السودان، مشيرة إلى أن الطرفين “أكدا على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة”.

وتابعت الوكالة أن البرهان خلال المكالمة “تعهد بالالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة”.

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من جانبها، ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته بمناسبة هذه المكالمة أن بلينكن فيها “أعرب عن إعجابه بالشعب السوداني الذي أعرب مرارا عن تطلعه إلى الديمقراطية ودعا إلى استئناف الحكومة المدارة من قبل مدنيين فورا”.

وتابع البيان: “حث الوزير الجنرال البرهان على الإفراج فورا عن الشخصيات السياسية المعتقلة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه واستئناف حكومة مدارة من قبل مدنيين في السودان”.

ورحب بلينكن، حسب البيان، بإعلان البرهان التزامه باتفاقية السلام المبرمة في جوبا والوثيقة الدستورية، مبديا أمله في أن “يتخذ الجيش السوداني الخطوات اللازمة لاستئناف الشراكة الأمريكية-السودانية التي تشمل التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية”.

المصدر: RT + “سونا”