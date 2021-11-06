ليبيا – أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة “5+5” في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وجاء ذلك على لسان سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بحسب ما جاء في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس.

وأعربت الولايات المتحدة عن تمنيها للجنة العسكرية المشتركة التوفيق في مناقشاتها الإقليمية الجارية، موجهة الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تيسير هذه العملية.