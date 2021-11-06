مصر – حقق الأهلي فوزا عريضا على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء، سجلها كل من حارس الزمالك أبو جبل بالخطأ في مرماه والتونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقائق 16 و20 و25 على الترتيب.

وقلص الزمالك النتيجة بتسجيله هدفا في الدقيقة الـ51 عن طريق مصطفى فتحي.

ورد الأهلي بهدفين متتاليين عن طريق المالي أليو ديانغ (د.53) ومعلول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

وسجل الزمالك هدفه الثاني في الدقيقة الـ80 من ركلة جزاء عن طريق أحمد سيد.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث لفريق الزمالك في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 5-3.

وبهذا الفوز العريض، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى صدارة الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن الوصيف بيراميدز، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.

المصدر: RT