بروكسل – رفع الاتحاد الأوروبي امس علم السودان عند مبنى مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تضامنا مع الشعب السوداني في ما تشهده بلاده.
ونشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو صورة على حسابه في “تويتر” تظهر العلم السوداني يرفرف عند مبنى الاتحاد.
وقال معلقا على الصورة: “رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين”.
وأضاف: “ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي في السودان بقيادة المدنيين”.
المصدر: RT