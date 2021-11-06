ليبيا – استغرب رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان من إصرار البعثة الأممية على تعديل القانون الانتخابي، ما قد يسمح بترشح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أو أي شخصية أخرى من متقلدي المناصب العامة.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الجمعة قال: إن ما يطرح حول أن بعض النواب بشرق ليبيا، وخاصة المعروفين بقربهم من الجيش الوطني، هم من يرفضون تعديلات المفوضية العليا للانتخابات لضمان حظوظ أفضل للمشير حفتر مجرد ادعاء جديد من تيار الإسلام السياسي، وخاصة تنظيم الإخوان الذي يراهن بقوة على الدبيبة.