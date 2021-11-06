السودان – أفاد التلفزيون السوداني امس الجمعة بأن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر أمرا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.

ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والوالي المكلف، أحمد عثمان حمزة، أصدر قرارا بتعيين محمود القائم عبدالله مديرا عاما لوزارة الصحة، ومحمد علي العجب مديرا عاما لهيئة مياه الخرطوم، والأمين حسن مديرا عاما مكلفا لوزارة الصناعة والتجارة، وإنصاف أحمد دلدوم مديرا عاما مكلفا لشركة الخرطوم للامن الغذائي، وذلك بعد إعفاء مامون عوض حسن من منصب المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم.

في الوقت نفسه، أصدر والي جنوب دارفور المكلف، حامد التجاني هنون، قرارا بإعفاء كل من المدير العام لوزارة المالية في الولاية، أماني مهدي خليل، والمدير العام للتربية والتوجيه عبد العال صالح آدم، والمدير العام لوزارة الزراعة نعمات محمد أبكر، من مناصبهم.

وفي قرار آخر، عين الوالي علي الشيخ مديرا لوزارة المالية، ومحمد الأمين محمد المصطفى مديرا عاما لوزارة التربية والتوجيه، وحماد محمد موسى مطر مديرا لوزارة الزراعة.

المصدر: وسائل إعلام سودانية