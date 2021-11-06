اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تحقيقه تقدما ميدانيا في معارك خاضها مع جماعة “أنصار الله” الحوثية، في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن “قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد من قبليين موالين له هجوما واسعا في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، تمكنت إثر المعارك من السيطرة على مواقع في أطراف قرية العمود في منطقة يَعرة شمال المديرية”.

وأضاف أن “الجيش اليمني يسعى لاستكمال السيطرة على قرية العمود والتقدم باتجاه قرى الوشحة وعرائش وبئر الشيخ تمهيدا لمهاجمة منطقة يعرة والخرشة، وذلك بعد سقوطها بيد الحوثيين، مطلع الأسبوع الماضي”.

وفي السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للحكومة على “تويتر”، إن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت الحوثيين في عدّة مناطق جنوب مأرب، خلال هجوم عنيف ألحق بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة”.

ولم يقدم الجيش اليمني أي تفاصيل إضافية بشأن المناطق التي استعادتها قواته جنوبي مأرب.

وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي مقتل 126 مسلحا من مليشيا الحوثي إثر 29 عملية استهداف نفذها في محافظات البيضاء وسط اليمن ومأرب والجوف شمالي البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: وكالات