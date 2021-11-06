ليبيا – نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صحة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إحتواء الموز على دودة تسبب الموت.

المركز وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضح أن الموز يتم استيراده من دول الكاريبي مثل الإكوادور وكولومبيا والبرازيل وكوستاريكا ولم يسجل شحنة استوردت من الصومال.

ومن ناحية الوثائق المرفقة مع الشحنات المستوردة ، بين المركز أن الجهات المختصة تُلزم أن ترفق كل شحنة بشهادة تعرف بشهادة الصحة النباتية من بلد المنشأة.

أما من الناحية العلمية لما ذُكر بأن هناك دودة إسمها الهيليكوباكتر، كشف المركز أنه لايوجد دودة بهذا الإسم وإنما الإسم العلمي يختص ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري الموجودة في أمعاء جسم الإنسان والتي تسبب الأمراض عندما تتهيأ لها الظروف الملائمة.