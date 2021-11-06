ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن حكومة تصريف الاعمال مهامها محدودة في الداخل الليبي تقتصر على الأمور ذات العلاقة بمصلحة المواطن الامنية والغدائية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

الشيباني اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القضايا الخارج بعد سحب الثقة من الحكومة تؤول الى الحكومة القادمة ولاسيما موضوع في منتهى الحساسية كقضية لوكربي التي تجاوزها الزمن.

ورأى أن الحديث عنها والنقاش فيها وعودتها للواجهة هو ضرب من ضروب التزلف والتملق للعم سام وبيع للوطن في سوق النخاسة بحسب قوله.