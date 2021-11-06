ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي إن استعداد خالد المشري لإعلان حرب إذا لم ترضيه نتائج الانتخابات الرئاسية هو وثيقة كاملة وقانونية تجره للمحاكمة بإعتباره معرقلا لإستقرار ليبيا.

الفارسي أشارت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه على منظمات المجتمع المدني ومفوضية الانتخابات والمراصد المعنية بضمان قبول النتائج أن تنتبه في هذه المرحلة للتصريحات والتهديدات وكل ما من شأنه تهديد العملية الإنتخابية أو التأثير على سلامتها وكشفهم للرأي العام ليحسن الشعب اختيار شخصيات تحمل البلاد إلى بر الأمان.