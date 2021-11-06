ليبيا – سخر المحلل السياسي رضوان الفيتوري من تصريحات ومزاعم خالد المشري، قائلًا: “إذا كان لديه الآلاف من مؤيديه فلماذا لا يترشح المشري ويوجههم إلى صناديق الاقتراع، بدل التهديد بالجثث والحرب؟”.

الفيتوري قال في تصريح لموقع”إرم نيوز” إن الدلائل والتصريحات التي صدرت تستدعي الانتباه بشكل جيد، فكلما اقترب موعد الانتخابات كلما أسفروا عن وجههم الحقيقي، ورأينا تصريحات تنظيم خالد المشري الإرهابي- تنظيم الإخوان المسلمين يدعو صراحة إلى رفض الانتخابات، فما معنى أن يقولوا نقبل بالانتخابات إذا كانت على هوانا ورضانا، وإذا نجحت أي شخصية أخرى، مثل شخصية المشير خليفة حفتر، سنرفض هذه الانتخابات ونشعل الحرب؟!”

وتابع : “خالد المشري الذي يدّعي أن وراءه عشرات الآلاف يضحك على نفسه، فليس وراءه أحد، هو عبارة عن فقاعة صابون لا أكثر ولا أقل، ولا يملك هذه القوة، والغرب الليبي بات يعرفه تمامًا وأنه يجره إلى الحرب والهلاك، ولذلك لن يجد آذانًا صاغية”.

كما اختتم حديثه بالقول إن مصير خالد المشري إذا جرت الانتخابات سيكون كمصير الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وسيصبح مطلوبًا و”سيبقي وحيدًا ويتخلي عنه حتى صديقه الذي أعطاه المرسيدس ليلة عرس ابنه”بحسب قوله