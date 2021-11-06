ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن سياسيات الأمر الواقع مفروضة في كل شيء والصراع في البلاد انتقل لصراع قانوني وأسس قانونية ودستورية.

المشري أشار خلال لقاء أذيع على قناة “الجزيرة” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك خطر كبير من اجراء الانتخابات فإذا كانوا بالقوة لم يستطيعوا السيطرة على المنطقة الغربية وجلب حفتر رئيس لها الآن بالانتخابات حتى لو أجريت بشكل أو بآخر لن يتم الاعتراف بنتائجها وهذا أمر خطير بحسب قوله.

وبشأن دور تركيا في المشهد علق قائلاً:” لماذا ننكر هذا الدور لتركيا في الاستقرار؟ من زعزع الاستقرار في ليبيا هو حفتر، والقوات المتواجدة حالياً هي قوات للتدريب فقط وليست قتالية. نحن نقدر حجم الانشغالات التي أصبحت عليها وملف أذربيجان وملف سوريا وأفغانستان لذلك يجب الا تنسى الحكومة التركية الملف الأهم وهو ملف ليبيا ولا نتمنى ان ينخفض مستوى الإهتمام في هذا الملف”.

وأكد على أنه ليس مع استمرار التواجد التركي العسكري في ليبيا من حيث المبدأ لكن من ناحية الترتيب الزمني ومتى يخرجون وكيف سيخرجون ، زاعمًا وجود مرتزقة من النيجر والتشاد وقوات فاغنر متواجدين بشكل غير رسمي وقد دخلوا من النافذة أما القوات التركية هي الوحيدة التي دخلت من الباب وباتفاقية شرعية بالتالي يجب الا يكون الخروج بالتوازي بل على التوالي أي تخرج المرتزقة ومن ثم القوات الأمريكية والفاقنر وبعدها يأتي الحديث عن خروج القوات التركية حسب تعبيره.

أما بشأن احتمالية أن يكون خليفة حفتر رئيساً لليبيا عبر الانتخابات القادمة قال:” المنطقة الغربية ستقاوم بقوة السلاح وكل المنطقة الغربية ستحارب حفتر وسنعود لمربع الصراع العسكري مرة أخرى بين المنطقة الشرقية والغربية وهذا في ظل وجود انقسام مناطقي ربما يعزز الانقسام لليبيا”.

ودعا الليبيين إلى ضرورة التوافق على المصلحة الوطنية العليا قبل الذهاب لفصل آخر من فصول تعقيد المشهد، معتبراً أنه لا زال هناك فرص للتوافق والتنازل من الجميع وإلا لن تكون هناك ليبيا بالشكل الذي يتمناه الكل وفقاً لحديثه.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/حذرتم من خطر عظيم وكبير في حال اجراء الانتخابات وفقاً للقانونين الصادرين عن مجلس النواب في ليبيا لماذا؟

نتحدث عن ثلاث قوانين للقانون الصادر عن مجلس النواب بانتخاب الرئيس تم اجراء بعض التعديلات عليه بالقانون رقم 3 هذه القوانين لم تخضع لأبسط المبادئ المعقولة والمقبولة في إصدار أي قانون وفي أي برلمان في العالم هناك أمور تتعلق بهذه القوانين مخالفات بالشكل وفي المضمون وهذه القوانين لم تراعي الاتفاق السياسي ولا مخرجات برلين ولا الحوار السياسي في جنيف الأخير وحالة الوفاق المطلوب الوصول لها ولم تراعي محلياً الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي حتى اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب.

هل تتصور ان قانون انتخاب الرئيس تم إقراره دون أن يعرض على مجلس النواب ودون ان تكون هناك جلسة للتصويت أحياناً يكون هناك خلاف هل العدد والنصاب صحيح، هل التصويت تم بطريقة صحيحة؟ ولكن الان نتحدث عن قانون انتخاب الرئيس بعد هذه الفترة من الصراع دون ان يعرض على مجلس النواب آلية استخراج القوانين السياسية تكلم عنها الاتفاق السياسي باستفاضة ودقة وارجع للخلف قليلاً لفكرة الاتفاق السياسي نبذل الان مجهود كبير لتكون الصورة واضحة لأنه حتى في ليبيا الصورة غير واضحة.

هناك محاولة لاستغلال الرغبة الكبيرة التي لدى الليبيين في الخروج من الوضع الحالي بانتخابات بإجرائها بقوانين معيبة، الاتفاق السياسي كان نتيجة صراع بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وكل واحد كان يمثل تيار وفي هذا الصراع كان كل واحد يقول انا الشرعي، المؤتمر الوطني العام يقول أن مجلس النواب انتهى بحكم المحكمة الدستورية العليا بالتالي عادة الشرعية للمجلس الوطني ومجلس النواب يرفض التسليم بحكم الدائرة الدستورية وانتقل الصراع من سياسي لعسكري.

الصراع العسكري ولد عنه حوار في تونس والمغرب توج بعد سنة من الحوار في اتفاق الصخيرات وهذا الاتفاق يقول نأخذ من الجسمين المتصارعين سياسياً وورائهم كتل سياسية وعسكرية وغير ذلك نأخذ مواثيق لتقاسم تاخاذ القرار والسلطة لهذا نصت بعض مواد الاتفاق السياسي ان الأجسام كلها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، هنا القوانين العادية وضع ضوابط مهمة بالمشاركة لكن القوانين الانتخابية نص بشكل واضح وصريح على ان تشكل لجنة مشتركة من المجلسين لصياغة القوانين وبعد ذلك المادة 23 تقول يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة بالعمل المشترك في ما بينهم والعمل على انجاح الانتخابات.

اللجنة المشتركة صار حوار ما هي آلة العمل، جاء بعدها ملحق يبين المواد التي كانت غير واضحة يقول اللجان المشتركة المذكورة في الاتفاق السياسي كلها يكون نتائج عملها بالتوافق إذا الاتفاق السياسي الذي هو جزء من الإعلان الدستوري لم يترك المسالة مهملة لأننا نتصارع بين توجهان سياسيان كبيران بالتالي قصة ان يتفرد احد الأطراف الآن الطرف الآخر لن يشارك معناها سيرفض لكن المجتمع الدولي واصل لقناعة أنه لا يمكن لهذين الطرفين أن يتوافقا لهذا كان إصدار القانون من مجلس النواب وقالوا له اصدر قانون بأي شكل ونحن سنقف وراء المفوضية ونقول لها نفذي القانون.

س/أنت ذكرت في بعض تصريحاتك أن هناك دول بعينها من وقفت وراء إصدار هذه القوانين بهذا الشكل الذي تراها معيب؟ منن هي هذه الدول؟

اولاً عندما نتكلم عن الدول الداعمة للبرلمان ليس البرلمان بشكله الحقيقي بل الداعمة لعقيلة صالح والتيار الذي يمثله وهو تيار مختلف مع التيار العسكري لكن ليس لديه القوة ان يبين هذا الخلاف وبالتالي إن كان في الواجهة عقيلة صالح ومن ورائه مجلس النواب ولكن في الحقيقة نتكلم عن خليفة حفتر والدول الداعمة لحفتر هي فرنسا ومصر والإمارات وهذه الدول من صاغت هذه القوانين لأنها لم تعرض على مجلس النواب بل عرض مقترح مشروع ورفض ولدرجة ان احد النواب اعترض على مادة وقال يجب ان نناقشها ليقوم نائب آخر من النواب يريد ان يضربه، فما كان من رئيس مجلس النواب إلا ان يقول “خليه يدهكه” أي يضربه ضرباً مبرحاً وبعدها لم يحدث اتفاق وذهب للجنة القانونية واصدر دون ان يعرض على مجلس النواب والأدهى من ذلك ان قانون رقم 3 لم يعرض على مجلس النواب وما زال مجلس النواب مستمر في خط إصدار القوانين بشكل معيب.

س/فكرة ان هذه القوانين فصلت على مقاس حفتر؟ لماذا خليفة حفتر؟

نعتقد ان الدول الداعمة لحفتر وهو تربطه علاقة شخصية مع وزير خارجية فرنسا لودريان وعلاقته اثرت في السياسية الخارجية الفرنسية لأنه كان عسكرياً، فرنسا استثمرت الكثير في خليفة حفتر ونعرف انها في فترة من الفترات انكرت أي دعم لها من قبل حفتر حتى اسقطت طائرة لها فيها جنود فرنسيس وبعد ذلك استمرت في النكران حتى قبض على الأسلحة التي اتت بها فرنسا وبعض الفرنسيين الذين كانوا عابرين الحدود مع تونس، الدعم الفرنسي العسكري والمالي وغيره مستمر لهذا المشروع أن يكون نظام الحكم في ليبيا من ورائه عسكري، نظام الحكم في مصر الان الرئيس عسكري وذو خلفية عسكرية وبالتالي محاولة إيجاد نفس الصورة في ليبيا محاولة من الحكومة المصرية اضمن لاستقرار مصر لكن المشروع لم ينجح.

الآن نتحدث عن حوالي 8 سنوات لهذا المشروع ولم يحقق أي نجاح واستخدم كل الأساليب واستعان بكل الدول بما في ذلك الفاقنر في فترة من الفترات وروسيا وقفت وراء المشروع و اصبح خليط من الذين يقفون ورائه وحتى اصبح خليط متناقض، فرنسا وروسيا خليط متناقض والإمارات ومصر و امريكا بشكل أو بآخر غضت الطرف عن هذا المشروع واعطت لحفتر الضوء الاصفر في الذهاب لطرابلس إذا استطعت ان تنجز هذه المجزرة بسرعه في 4 ايام كما وعد انجزها ولننهي المشكلة في ليبيا، الآن كالمشروع العسكري والهجوم على طرابلس هناك مشروع آخر.

س/إذا كانت مصر وفرنسا والإمارات حتى روسيا والولايات المتحدة وراء حفتر معناها انه سيكون أمر واقع ورئيس لليبيا خلال الفترة القادمة ورئيس شرعي وفقاً لهذه القوانين؟

الصراع في ليبيا انتقل من صراع قانوني وأسس قانونية ودستورية كل العالم دون استثناء لن يقول ان هذه القوانين معيبة بالتالي نحن بح صوتنا ونحن نقول إن هذه القوانين معيبة، الآن يقولوا نعم معيبة ونتحدث عن أمر واقع لم يستطيعوا فرضه من خلال صناديق الذخيرة بالتالي لا يمكن فرضه بصناديق الاقتراع، نحن نطلب تعديلات في القوانين منطقية ومعقولة لكن العالم يصم آذانه عن هذه التعديلات لدرجة انه كان لنا لقاء غير رسمي مع عماد السائح “ونحن لا نعترف به كرئيس للمفوضية العليا للانتخابات” لأنه ليس لديه قرار انه رئيس. كان هناك رئيس اسمه نوري العبار استقال والمفروض المؤتمر الوطني في ذلك الوقت ان يعقد اجتماع ويختار رئيس بديل له لكن لم يتم الاختيار، عماد السائح عضواً في المفوضية العليا للانتخابات وتولى في تلك الفترة رئاسة المفوضية وبقي في امر واقع، نحن الآن سياسيات امر الواقع مفروضة في كل شيء. كنا في لقاء معه وقال لي نحن لا ننظر الآن لقوانين ولا لغيره سنجري الانتخابات.

س/قال هذا على الهواء مباشرة اننا جهة فنية والجهة الشرعية أصدرت الانتخابات وسنأخذ بها وكان يتحدث عن مجلس النواب؟

للأسف المغامرة كبيرة وكاملة عندما نتحدث معه يقول اوك إن كنتم انتم على حق اذهبوا للقضاء! لكن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا مغلقة وحق التقاضي أصبح غير موجود والمفوضية تصم أذانها والعالم يشجع على إجراء الإنتخابات لأي شكل لهذا نحن عندما نقول ان هناك خطر كبير من اجراء الانتخابات إذا كانوا بالقوة لم يستطيعوا السيطرة على المنطقة الغربية وجلب حفتر رئيس لها، الآن بالانتخابات حتى لو أجريت بشكل أو بآخر لن يتم الاعتراف بنتائجها وهذا أمر خطير.

س/ليبيا ممكن ان تعود للحرب مرة أخرى؟

بالضبط وهذا الخطر متخوفين منه ونحن نقول انه الحمدلله انتهينا من مرحلة الصراع العسكري وبدأنا نوعاً ما في الصراع السياسي، الصراع السياسي العالم أيقن أنه لا يمكن التوافق بين مجلسي النواب والدولة، قام بإيجاد مجموعة الـ 75 التي اختارت الحكومة وهذه وضعت خارطة طريق وأهدافها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية، ” كلمة أسس دستورية غير موجودة ” إذا الهدف ناقص والأسس والمبادئ التي بنيت عليها خارطة الطريق، الأساس الأول يقول الالتزام بالاتفاق السياسي!

س/يبدوا لي أن الأمر أصبح أكثر تعقيداً ما الذي بيد مجلس الدولة لإيقاف ما تراه معيب ويدخل ليبيا لحالة من الفوضى؟

ثلاث مسارات الاول القضاء فنحن نعلم ان الدائرة الدستورية مغلقة لكنها تستقبل في الشكاوى ولهذا قدمنا شكوتين وهي قامت بإعلام المفوضية العليا للانتخابات أنه هناك طعن في قانون الانتخابات الرئيس وانتخاب البرلمان واعلمت مجلس النواب والامم المتحدة برسائل رسمية وكذلك المفوضية يعني اعلمت كالجهات المختصة وذهبنا للقضاء الإداري لإيقاف قرارات المفوضية المتعلقة بالإجراءات التي تتعلق بإجراء الانتخابات وهذه ممكنة لان القضاء الاداري شغال والمسار الآخر هو الضغط على المجتمع الدولي، نحن أعددنا مذكرة قانونية شاملة بالمخالفات لقرارات مجلس الأمن وهذه سنوجهها للأمين العام واعضاء مجلس الامن الذين اصدروا سبع قرارات تتعلق بالمسألة الليبية في السبع قرارات هذه القوانين مخالفة لها بالتالي بينا انه في القرار الفلاني وتاريخ كذا خالفت بكذا أما المسار الثالث السياسية التي تتبعها الآن مجلس النواب والمفوضية ومن ورائهم الدول التي تريد التمكين لحفتر وهي سياسة الامر الواقع هناك الآن أمر واقع بدأ يتشكل في المنطقة الغربية برفض اجراء الانتخابات والامر الواقع يتكون من اعضاء مجلس النواب الرافضين للعبث الذي يحدث واعضاء مجلس الدولة والبلديات الرافضة لهذا العبث والقوة العسكرية التي قادت عملية بركان الغضب والتي رفضت هذا ومجالس الأعيان والشورى وأهالي الشهداء وغيرهم.

س/البعض كان يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت رافضة أن يكون حفتر رئيس وبالأخص بعد الاستعانة بالروس وبعد تحريك قضايا ضده في فرجينيا وامور تتعلق بجرائم حرب واستدعائه بالفعل، هل هذه كانت إشارات بالفعل ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حفتر رئيس لليبيا؟

هناك اشارات اخرى لدينا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حفتر رئيس لليبيا لكن الولايات المتحدة لا تمانع، الولايات المتحدة ليس رغبتها حفتر بل تراهن على غير ذلك تقول إنه بالجولة الأولى قد يفوز حفتر بحكم التزوير الذي سيقوم به في المنطقة الشرقية والذي نتوقع انه يتحصل على 400-500 ألف صوت على مستوى ليبيا ومنعا 400 ألف صوت من المنطقة الشرقية لأنها ثابتة للآن والغربية والجنوبية حوالي 100 ألف بالتالي يضمن دخوله للجولة الثانية والتي سيكون اي طرف من المنطقة الغربية الرهان الآن الذي يعتقدوه الأمريكان والكثيرين الذين يقولون نمشي للانتخابات حتى بهذه القوانين المعيبة ولن تأتي بحفتر يقولوا مرشح من المنطقة الغربية ستصطف كل القوى الوطنية الأخرى وراءه وبالتالي سيفوز وهذا غير دقيق لأن جزء من اتباع النظام السابق سيدخلون بمرشح وربما لا يجتاز المرحلة الثانية.

س/البعض يتحدث عن نجل القذافي سيف الإسلام؟

لا صعب، بشكل رسمي لم يعلن أنه سيترشح للانتخابات واتوقع انه لن ينزل لأن عنده حكم قضائي وهذا عاق امامه.

س/لو فرضنا مثلاً ان فتحي باشاغا سينافس حفتر في الجولة الثانية ما الذي سيحدث؟

أتباع النظام السابق لن يذهبوا لباشاغا بل سيذهبون لحفتر بالتالي حظوظه ستكون أقوى، حفتر لو بدأ رئيس مستحيل ان يتحكم في المنطقة الغربية التي هي بالكثافة السكانية العالية لأنه تتحدث عن حرب دامية خاضها لسنوات.

س/سيكون رئيس للمنطقة الشرقية فقط تقصد ولكنه سيكون رئيس للدولة بمعنى انه سيلغي اتفاقيات ويجري اتفاقات ويدخل قوات لليبيا؟

عنده الشرعية صحيح وهذه المخاطرة الكبيرة.

س/في الـ24 من ديسمبر هل ستجرى الانتخابات؟

الآن أصبح الصراع غير قانوني، نتكلم عما يتعلق بالواقع وهذه ستحدد خلال اسبوعين وفي تقديري لن تجرى انتخابات في 24 من ديسمبر، ستكون العراقيل أكبر من أن يتم تجاوزها إذا استمرت هذه القوانين وهنا انبه لنقطة انه دائماً هناك من لا يفرق بين رفض الانتخابات او رفض القوانين التي تجرى عليها الانتخابات نحن كل الليبيين مصرين على إجراء الانتخابات لكن على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

س/قرأت بعض التصريحات لوزير الداخلية السابق باشاغا يقول نعم نجري الانتخابات حتى على هذه القوانين؟ والرجل له مكانته في المنطقة الغربية؟

صحيح، المنطقة الغربية من الصعب ان تقول هذا القائد او هذا القائد هو من يقود المنطقة الغربية، هناك تيارات والتيار الغالب في المنطقة الغربية يرفض هذا الأمر وبغض النظر يحترم باشاغا لتاريخه لكن يرفض التوجه لانتخابات بهذا الشكل.

س/ما يثار على ان رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة من الممكن ان يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟

هذا جزء من التآمر الذي يحصل على الانتخابات، الدول الداعمة لحفتر تعتقد ان الدبيبة لو ترشح للانتخابات سيهزم حفتر بسهولة عكس باشاغا لأن علاقة الدبيبة مع أنصار النظام السابق ليست بالسوء الذي ممكن بعلاقة باشاغا وإذا حدث اصطفاف الاقرب ان اتباع النظام السابق الذي ستميل الكفة بهم سيذهبون للدبيبة بالإضافة أنه تحصل على دعم شعبي معقول لهذا صيغ القانون بشكل يخرج الدبيبة من الانتخابات، القانون رقم 3 يقول انه على المترشح أن يتوقف عن عمله قبل ثلاث اشهر من 24 سبتمبر، حفتر استقبل وزير الخارجية المصري بعد ملتقى الوفاق في ليبيا 20 اكتوبر ومارس العمل! عقيلة صالح ذهب بزيارة رسمية للجزائر بعد هذا التاريخ ومتوقع ان يرشح نفسه.

أعتقد أن القوانين صيغت لغرض جلب شخص وابعاد أشخاص آخرين يعتقد أنهم منافسين بالتالي لا يوجد قوانين انتخابية في العالم إلا حالات شاذة إما أننا تحولنا لدولة طالحة في الديمقراطية إلى دولة متغولة في الديكتاتورية ونحن الآن أمام مفترق طرق مهم والآن الكثير من الناس استغلال رغبة الناس في الانتخابات كل الليبيين لديهم الرغبة لكن الانقسام حول القوانين والأطر، معظم الناس غير مهتمة بالتفاصيل لذلك العبء الأكبر علينا هو محاولة إفهام الناس هذه التفاصيل.

س/هل هناك فرص لإنجاح مبادرة عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي؟

ليس عبدالله اللافي فقط بل الكثير من الدول بما في ذلك أمريكا والشخصيات الليبية حاولت ان تقوم بهذا الاجتماع ” اجتماع عقيلة مع خالد المشري ” لكن الرفض دائماً من مجلس النواب، عقيلة صالح يرفض لأنه يعتبر ان الأمر انتهى ولديه الضوء الأخضر من الدول الكبرى وأصبحت القوانين امر واقع بالتالي لا يمكن التراجع عنها، فيه محاولات ونتمنى ان عقيلة صالح ينهي عمل مجلس النواب بعقلانية لان الاصرار على هذه القوانين سيذكر التاريخ أنها تمت بشكل غير طبيعي.

س/وأنت لا إشكال لديك ان تقابل عقيلة صالح لمناقشة الاشكاليات؟

كل الأطراف التي تحدثت عن هذا اللقاء قلت لهم أنه ليس لدي مانع، زماناً ومكاناً.

س/دائماً هناك عليك انتقادات تعرفها أكثر مني لماذا يقولون عنك انك رجل تركيا في ليبيا؟

أنا من قبيلة عربية اصيلة ليس لدي اصول تركية ولا نسب اؤمن بالتوازن في العلاقات في المجتمع الدولي وكنا نتمنى ان تكون لدينا علاقة متوازنة مع مصر كالجزائر او المغرب وهكذا لكن في الواقع تجد غير ذلك، نعتقد ان الدول في علاقاتها مع ليبيا تنقسم لنوعين دول لا يمهما الاستقرار في ليبيا بل تسعى لعدمه وهي الدول التي تعتقد ان الاستقرار في ليبيا قد يضرها بالتالي تسعى لإيجاد وضع من عدم الاستقرار كالإمارات وهناك دول نعتقد من خلال ماضيها انها تسعى للاستقرار في ليبيا لأن الاستقرار سيولد لها استثمارات وغير ذلك كتركيا وإيطاليا ونحن نحتفظ بعلاقات جيدة مع هذه الدول والجزائر وتونس والمغرب.

ولكن رأينا ان هناك دول بعينها تدعم مشروع العسكرية إلا ان جاءت قصة التدخل في ليبيا من خلال القوات التي استعان فيها حفتر، التقيت مع السراج يوم 1 ابريل قبل الهجوم على طرابلس وكنا نتحدث عن التنسيق للملتقى الجامع في 14 أبريل وذكر لي انه سيلتقي مع حفتر في قاعدة عسكرية في الجنوب وسيتناقشون على تقاسم السلطة أنا قلت له كلمة (انا اؤمن ان حفتر يريد ان يحكم وحده لا شريك له لذلك لا تبني إي احتمال ان حفتر سيدخل معك في نقاش) قال اعطوني هذه الفرصة وسيكون اللقاء يوم 6 ابريل، يوم 4 أبريل حفتر هاجم العاصمة وكان الأمين العام موجود في العاصمة وكانت انتخابات مجلس الدولة لاختيار رئاسة جديدة وتم إعادة الانتخاب حينها تواصل السراج معي مباركاً وقال لي حفتر يريد ان يحكم وحده لا شرك له وصل لهذه القناعة قلت له اريد ان اوصلك لقناعة اخرى باعتبارك السلطة التنفيذية، قلت له حفتر لا يهاجمنا الآن بقوات ليبية فقط بل بمرتزقة من التشاد والسودان وبعض الإماراتيين معه في الجيش وبعض الفرنسيين والحل اننا لا بد ان نستعين بدولة تعطينا نوع من الأسلحة.

س/يعني انت كنت صاحب فكرة الذهاب للأتراك ليقوموا بدعمكم؟

نعم، قال لي السراج من تقصد قلت له لا يوجد عندنا إلا تركيا فقط قال توكل على الله في 5 أبريل ذهبت لتركيا وطلبنا بعض الأسلحة النوعية كمضادات الدروع وغير ذلك لكن وجدنا الموافقة السياسية على ذلك الأمر وتم ترتيب لقاء للعسكريين في ذاك الوقت والقائمين بالدفاع عن طرابلس وبدأت العملية وبعدها حدثت دخول فاقنر وولد توازن عسكري لصالح حفتر لذلك طلبنا من الأتراك توقيع مذكرة دفاع مشترك والدخول بشكل مباشر ولكن لو رجعنا للخلف لو لم يستعين حفتر بالمرتزقة لما كنا استعنا بتركيا.

س/تركيا استطاعت ان تغير موازين القوى على الارض؟

يوم 20 اكتوبر 2019 اغلق مطار معيتيقة نظراً لحجم الصواريخ التي نزلت عليه و20 أكتوبر كان المطار مليء بالطائرات للوفود التي أتت لمؤتمر الاستقرار والفضل بعد الله للإبطال الليبيين الذين دافعوا عن العاصمة والمساعدات التركية التي لولاها لسقطت طرابلس، لماذا ننكر هذا الدور لتركيا في الاستقرار؟ من زعزع الاستقرار في ليبيا هو حفتر فإذ بنا نرى وزير خارجية مصر يخرج من المؤتمر ويذهب لحفتر، ما هي الرسالة التي تريد ان ترسلها مصر لليبيين من خلال هذه الرسالة؟ وزير خارجيتك كان في مؤتمر لدعم الاستقرار يذهب لشخصية ليس لديها أي منصب رسمي ويلتقي به كأنه يقول ان يقول نحن ما زلنا هنا ولا استقرار في ليبيا في ظل هذه الأوضاع.

س/لا زالت هناك قوات عسكرية تركيا متواجدة في الغرب الليبي؟

قوات للتدريب فقط، قتالية لا .

س/حقيقة ما يقال ان تركيا ادخلت مرتزقة سوريين لليبيا وهم من قاموا بتغير موازين القوة؟

تعرف التركيبة التركية، جزء من القوات التركية او الاتراك قريبين من الحدود السورية ويتكلمون اللغة العربية وعندما تريد تركيا ان تبعث جنود لبلد ما وعندما بعثوا لليبيا تحاول قدر الإمكان ان يكونوا القادة العسكريين حتى قائد القوات التركية يتحدث اللغة العربية بالتالي بدأ هناك لغط وخاصة انهم يتحدثون اللهجة الشامية، هل هؤلاء اتراك ام شاميين أو غير ذلك لكن كانت جوازات سفرهم تركية.

س/هل أنت مع استمرار تواجد التركي العسكري في ليبيا لأبعد الحدود؟

من حيث المبدأ لا ولكن من ناحية الترتيب الزمني ومتى يخرجون وكيف سيخرجون هناك مرتزقة من النيجر والتشاد وقوات فاقنر وقاعدة بالكامل مسيطرة عليها القوات الاماراتية وهي معروفة من 2014، نحن نقول ان كل هؤلاء موجودين بشكل غير رسمي وقد دخلوا من النافذة، القوات التركية الوحيدة التي دخلت من الباب وباتفاقية شرعية بالتالي يجب الا يكون الخروج بالتوازي بل على التوالي، تخرج المرتزقة ومن ثم القوات الأمريكية والفاقنر وبعدها يأتي الحديث عن خروج القوات التركية.

س/بالتأكيد متابع لاجتماعات لجنة 5+5 يتحدثون ان الامور اصبحت واضحة وان هناك برنامج لخروج المرتزقة عموماً من ليبيا هل لديك تفاصيل؟

عندما كنا نقول هذا الكلام من سنة، العالم كله لم يكن يستمع ويقول لا كلهم مع بعض في يوم واحد لكن الآن معظم العالم بدأ يستوعب هذا الأمر على الواقع لا يمكن، لو تأتي لحفتر الآن وتقوله كم عدد قوات الفاقنر في ليبيا يقول ما عندي فكرة ولا عن نوع تسليحهم ولا مكانهم لأنهم أصبحوا واقع لوحدهم، بينما رئيس الأركان عندنا اسأله كم القوات التركية يعطيك بالاسم والرقم ومكان تواجدهم.

س/هل لازال الفاقنر متواجدين بقوة وبكثرة في ليبيا الآن؟

وأكثر مما تتوقع وهم يسيطرون على المنطق من خليج سرت لحدود تشاد. لا عتق دانهم سيخرجون لأن روسيا لم تأتي لتخرج.

س/هل ستسمح الولايات المتحدة بهذا الامر؟

وهذه جزء من قصة الانتخابات أمريكا فلسفتها في الانتخابات تقول ان روسيا موجودة ولن يخرج روسي إلا رئيس منتخب إياً كان اسمه ولكن المهم ان يتعهد بإخراج الروس لأنها تعتقد انه برئيس منتخب لن يكون هناك مبرر للفاقنر بالبقاء واعتقد ان هذه النظرة ليست دقيقة.

س/في المقابل يقولون ان تركيا لديها أطماع في ليبيا وحتى مسالة الاتفاقية البحرية؟

لنفرق بين شيئين، كل دول العالم لديها مصالح نحن دولة كبيرة المساحة وغنية جداً بكل أنواع الثروات وقليلة عدد السكان والآن اكتشف الروس مخزون من الغاز في خليج سرت أكثر من المخزون الموجود في شرق المتوسط وهذه معلومة تعرفها الدول بشكل غير علني بالتالي الان لا اعتقد ان روسيا ستخرج، لماذا وقفوا مع حفتر و قدموا قتلى من الفاقنر؟.

س/هل سترضى أمريكا بهذا الأمر الواقع؟

ج- كل الامر الآن تدافع ولهذا انتخاب الرئيس لا زال تدافع، مسألة الاتفاقية البرية كليبين زادت من حجم المياه الاقتصادية الليبية واعطتنا مشاركة فيما يتعلق بحوض شرق المتوسط ولم تجعل الحوض فقط من خلال سيطرة يونانية قبرصية اسرائيلية مصرية بل جعلت الطرف الليبي لحد ما الطرف اللبناني وتركيا.

س/هل حاولت الذهاب لروسيا والتفاهم معهم؟

علاقتي مع الروس كانت جيدة بصراحة إلا أن حدثت قضية خطف شوقالي وأنا تدخلت في القضية في محاولة للتوسط بين الحكومة والحكومة الروسية وفهم من قبل الروس على أنه ابتزاز لهم واتخذوا موقف متشدد تجاهي لكن الموقف أفضل مع الروس، لكن بالحسابات الروس يعتبرون خالد محسوب على الجانب التركي.

س/قلت إن مصر غاضبة منكم بشكل أو بآخر لكن كلامك لعله يعطي لماذا مصر غاضبة انت اتيت بالأتراك لليبيا وهناك خلاف بين وجهات النظر بين مصر وتركيا؟

موقف مصر أقدم من هذا الموضوع، نعرف ان عبد الفتاح السيسي جاء بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب رحمه الله محمد مرسي والذي هو من خلفية إسلامية وهو من الإخوان المسلمين وأنا كنت عضو في الإخوان المسلمين وخرجت وكنت قيادي بالتالي يعتبروك خلفيتك إسلامية بالتالي هذه الخلفيات تجعل مجرد الحوار الرسمي مع شخصية إخوانية أو إسلامية سابقة فيها حساسية، نحن من ناحية اقتصادية عرضنا عليهم العديد من المواضيع وهم يتعاملوا الآن مع العديد من اعضاء مجلس الدولة.

س/الدبيبة ذهب لمصر أكثر من مرة؟ وكانت له في قمة المناخ صورة شهيرة مع الرئيس المصري السيسي يبدوا أن الأمور أفضل مما سبق؟

مع الحكومة نعم لكن مع المجلس الدولة لا، فيه علاقات التقينا بالغردقة وهم اعتبروها رسالة إيجابية ان المجلس يقبل هذا اللقاء لكن أعتقد أنه لا زال فيه حاجز أن مجلس الدولة يحسب بالكامل تيار معادي لحفتر وبالتالي بشكل او بآخر غير راضيين عنه.

س/ماذا إذا جاء حفتر رئيساً لليبيا عبر الانتخابات القادمة، ما الذي سيحدث؟

المنطقة الغربية ستقاوم بقوة السلاح وكل المنطقة الغربية ستحارب حفتر وسنعود لمربع الصراع العسكري مرة أخرى بين المنطقة الشرقية والغربية وهذا في ظل وجود انقسام مناطقي ربما يعزز الانقسام لليبيا.

س/هل المجتمع الدولي وامريكا تفهم هذا السيناريو؟

طبعاً هم بالتالي لا يرغبون في حضور فيه حفتر بالنسبة لأمريكا لا ترغب في الأمر لكن فرنسا لا مانع لديها. فرنسا تريد ان تبقى ليبيا مقسمة لثلاث لأن لديها مطامع تاريخية في إقليم فزان وكانت تراه انه يجب ان يكون لإقليم فزان منفذ بحري وتراه يكون في سرت بالتالي فرنسا ليس لديها مانع ان يتم تقسيم ليبيا.

س/هل لا زال سيناريو تقسيم ليبيا لثلاث وارداً؟

عملياً صعب لأن كل الليبيين يختلفوا ويتعاركون ولكن هناك ثوابت تبقى وموجودة نحن لا نخشى تقسيم الرسمي بل الفعلي وكما حدث في قبرص ان تكون هناك حدود واقعية وكل طرف يدعي أنه ليبي.

س/البعض لازال يتهمكم بأنكم من تريدون عرقلة الانتخابات المقبلة وهناك مشروع قانون ممكن ان يمرر في أي لحظة وهو يسمى قانون استقرار ليبيا والذي بالفعل وفق عليه من قبل مجلس النواب الأمريكي هل من الممكن ان نرى انكم ستتعرضون في هذه الحالة لعقوبات أمريكية؟

لما تقولوا فلان معرقل، كيف عرقل؟ مطالبنا الالتزام بقرارات مجلس الأمن هل هذه عرقلة؟ والالتزام بخارطة الطريق والالتزام بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الليبي هل هذه عرقلة؟ نجد تصريحات الأطراف الدولية في السودان ان يلتزم البرهان بالوثيقة الدستورية في تصريحاتهم لماذا لا يطلبون من عقيلة الالتزام بالوثيقة الدستورية؟ إذا كان الالتزام بكل هذا عرقلة ليعتبروني معرقل ولا أخشى أي عقوبات ليس لدي حسابات في الخارج وكل ما أريده الالتزام بالوثيقة الدستورية الليبية وقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق.

س/هل جلست مع كوبيتش؟

أول امس كان لدي اتصال طويل معه، وجهة نظر السياسيين في العالم ان هناك انسداد ويأس من اتفاق مجلسي النواب والدولة وأن ما يمكن تمريره فليمر إذا امكن. كوبيتش بالتحديد لا زال مصر على حد ادنى من التوافق، الأمم المتحدة ليست كالولايات المتحدة ولا اعتقد ان صوتها سيكون مسموع ولكن التجربة الليبية تبين لنا شيء مهم، ما هي صدق الدول الغربية المناداة بالديمقراطية واحترام النصوص والدساتير وقرارات مجلس الأمن!

س/كيف تقيم حكومة عبد الحميد الدبيبة؟ هناك من يقول إن الرجل يعمل لنفسه طيلة الوقت ويحاول ان يفسح المجال ليكون رئيس لليبيا ويصرف من أموال الدولة الكثير في هذا السياق ما رأيك؟

فيه جانب جيد من هذه الصورة التي تتكلم عنها أن هذه الإجراءات التي قام بها الدبيبة خففت التوتر وولدت نوع من السلم الاجتماعي وكرجل اقتصاد الإجراءات التي يقوم بها الدبيبة غير سليمة من ناحية الاقتصاد ومالية ولكنها سليمة من ناحية الأمن القومي وتخفيف التوتر بالتالي الحكومة لم تنجح بشكل كبير وعرقلت من قبل البرلمان لأنه للآن لن يتم اعتماد الميزانية وهناك شيء اخر يتعلق بالحكومة لا يمكن ان تكون يوم من الأيام منافس لي في القائمة المجلس الرئاسي ومن ثم يكون هو الحكم في حكومة الدبيبة فيما يتعلق بالميزانية لهذا كل الخلفيات لها علاقة بعمل الحكومة وبالعموم نستطيع ان نقول ان الحكومة خففت التوتر الموجود عند الناس عندما أعطت مثلاً منحة للشباب للزواج الكثيرين ربما كان متوقف على هذه المنحة وولدت نوع من الأجواء الأكثر أريحية وهذه هي الميزة الكبرى بغض النظر عن سلامة الإجراءات.

س/اريدك ان ترسل رسائل لجهات معينة؟

الولايات المتحدة الأمريكية: الاستقرار في ليبيا هو بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي وغير ذلك لن يكون.

مصر: مصالحها مع المنطقة الغربية السياسية وليست الجغرافية والحكومة ومعنا بالتالي يجب على مصر ان تعيد النظر في سياستها تجاه ليبيا.

فرنسا: لن تتقسم ليبيا وأعتقد ان عداء فرنسا لنا متجذر حاولنا تخفيف الأمر ولكن لا فائدة.

روسيا: نقدر كل المصالح الروسية في ليبيا ولكن لا يمكن ان تأخذ بقوة وبهذا الشكل ونحن نحاول ان نتعامل مع روسيا وأمريكا بنوع من التوازن.

الامارات: للأسف المتآمر الأكبر وللأمانة ابو ظبي وليست الإمارات.

تركيا: نقدر حجم الانشغالات التي أصبحت عليها وملف أذربيجان وملف سوريا وأفغانستان لذلك يجب الا تنسى الحكومة التركية الملف الأهم وهو ملف ليبيا ولا نتمنى ان ينخفض مستوى الاهتمام في هذا الملف.

خليفة حفتر: لن يحكم ليبيا ابداً وعلى جثث الآلاف وعشرات الآلاف إن لم يكون مئات الآلاف.

الليبيين: اقول يجب ان نتوافق على المصلحة الوطنية العليا قبل ان نذهب لفصل آخر من فصول تعقيد المشهد، لا زال هناك فرص للتوافق والتنازل من الجميع وإلا لن تكون هناك ليبيا بالشكل الذي نتمناه.

س/وسط كل هذا التعقيد ما المستقبل الأقرب لليبيا؟

أصبح وعي الليبيين بالنسبة للتدخل الخارجي كبير جداً واعتقد ان ليبيا نحو الأفضل بفضل هذا الوعي والتدخل الذي هو من أجل الانتخابات الآن سيكون هو آخر فرصة للتدخل في ليبيا.

س/لن نرى قذافي آخر في ليبيا؟

لا يمكن، ابداً.

س/هل الناس حنت لعهد القذافي في ليبيا؟

حنت للاستقرار والنظام وتشعر انها من 2014 لم تستقر، لا تحن لأي نظام نحن دولة غنية وثروات هائلة ولكنها غير مستقرة.